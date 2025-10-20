Barcelona ma úplne zmenila, priznáva Flick. Rozhodcovi som nič nepovedal, vysvetlil k vylúčeniu

BARCELONA. Tréner FC Barcelona Hansi Flick v pondelok prezradil, že jeho pôsobenie v katalánskom klube ho úplne zmenilo. Úprimne o tom hovoril deň pred zápasom Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus.
Zápas prichádza v rozhodujúcom momente po prehre s Parížom Saint-Germain v ligovej fáze. Barca, ktorá bola minulú sezónu pod Flickovým vedením len pár minút od svojho prvého finále Ligy majstrov po desiatich rokoch, sa teraz snaží získať späť formu.
Nemecký tréner priznal svoje nedávne emotívne výbuchy, vrátane vylúčenia počas dramatického sobotného víťazstva 2:1 nad Gironou v La Lige, keď Ronald Araújo v nadstavenom čase rozhodol o triumfe.
Viac emócií ako v Mníchove
Šesťdesiatročný Flick, ktorý dostal červenú kartu za údajné protesty proti rozhodnutiam rozhodcu v záverečných minútach, povedal, že ho premohli emócie.
„Nie som nervóznejší, možno moje emócie už nie sú také ako predtým,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Girona
„Pamätám si, keď som trénoval Bayern Mníchov, boli zábery, ako sme vyhrali 8:2 proti Barce, a ani vtedy som sa neusmial, hoci sme dali osem gólov.
Teraz mám viac emócií – tento klub ma úplne zmenil. Môžem povedať len to, že milujem tento klub, milujem Barcelonu, milujem ľudí tu, je to neuveriteľné, a dávam do toho všetko.“
Chce zmeniť svoje správanie, klub sa odvolal
„Úprimne, nepáči sa mi, keď sa vidím v televízii, a nepáči sa mi, že moje vnúčatá vidia svojho starého otca takto, takže možno musím zmeniť svoje správanie.“
Barcelona momentálne prežíva náročné obdobie so sériou zranení kľúčových hráčov, medzi ktorých patria Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres a Dani Olmo.
Flick má preto v útoku obmedzené možnosti a proti Olympiakosu pravdepodobne nasadí trojicu Fermin López na ľavom krídle, Marcus Rashford v strede útoku a 18-ročný Lamine Yamal na pravom krídle.
„Marcus môže hrať ako deviatka alebo jedenástka. Keď o ňom uvažujeme, oceňujeme, že dokáže hrať na viacerých pozíciách,“ povedal Flick. „Priniesol nám veľa pozitívneho a samozrejme, môže hrať aj ako hrotový útočník.“
Barcelona je v tabuľke Ligy majstrov na 16. mieste so štyrmi bodmi z dvoch zápasov, zatiaľ čo Olympiakos je dvadsiaty deviaty s jedným bodom.
Katalánsky klub sa odvolal proti Flickovmu vylúčeniu, aby zabezpečil, že tréner bude môcť byť na lavičke počas sobotného zápasu na pôde Realu Madrid, na ktorý Barcelona stráca v La Lige dva body. Flick však priznal, že šance nie sú veľké.
„Nemal som nič proti rozhodcovi, nesťažoval som sa mu, ale on to tak vnímal a ja to musím akceptovať,“ povedal Flick.
„Dnes bola atmosféra veľmi dobrá. Páči sa mi tento tímový duch. Sme mladé mužstvo a práve to potrebujeme.“