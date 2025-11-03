Flick požaduje od anglickej hviezdy viac gólov: Keď vidíte šance, ktoré má, mal by sa presadiť

BARCELONA. Marcus Rashford prispel gólom k víťazstvu Barcelony 3:1 nad Elche v nedeľňajšom zápase La Ligy, no tréner Hansi Flick povedal, že útočník môže ešte lepšie využívať príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú v útočnej tretine ihriska.
Rashford skóroval z ostrého uhla a uzavrel tak skóre zápasu, po ktorom sa obhajca titulu posunul na druhé miesto s 25 bodmi, päť za Real Madrid.
Anglický reprezentant strelil šesť gólov vo všetkých súťažiach odkedy v júli prišiel na hosťovanie z Manchesteru United.
„Keď vidíte šance, ktoré má, myslím si, že jeden alebo dva góly navyše by boli dobré — aj pre neho,“ povedal Flick novinárom.
„Viem, že môže hrať na tejto úrovni a som rád, že to ukazuje — pre fanúšikov, klub aj spoluhráčov, pretože je veľmi dôležitým hráčom.“
Rashford priznal, že na svojom rozhodovaní môže ešte pracovať.
„Len sa snažím robiť správne veci na ihrisku. Aj dnes som mohol mať viac asistencií alebo gólov, niekedy bolo rozhodnutie strieľať alebo prihrať nesprávne,“ povedal 28-ročný hráč pre španielske médiá. „Ale budem mať aj takéto dni. Dôležité je, že tím dnes vyhral."
„Moje zameranie nie je až tak na čísla. Ak robím správne veci, viem, že môžem dávať góly aj asistovať; sústredím sa na tím, na budovanie vzťahov a komfort na ihrisku.“
Barcelona v stredu cestuje na zápas Ligy majstrov proti Clubu Bruggy a v nedeľu ju v La Lige čaká duel s Celtou Vigo.