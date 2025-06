Hanckovi sa napriek zlému výsledku nový herný systém páčil: Dopredu som sa cítil veľmi dobre

„Tým, že chceme vyskúšať niečo nové, to bol pre nás veľmi dôležitý zápas. Mňa osobne veľmi štve, že v 89. minúte na mňa išiel center a skúšal som to vracať späť, bola to vlastne nejaká pološanca na 2:2 a skončilo to 4:1,“ uviedol Hancko po zápase.