Konkurent Čecha v Tottenhame pôjde na operáciu. Podľa klubu to bude menší zákrok

Brankárska jednotka futbalistov Tottenhamu a konkurent Antonína Kinského Guglielmo Vicario sa počas reprezentačnej prestávky podrobí operácii pruhu.
Anglický klub o zákroku, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň, informoval na svojej webovej stránke.
Podľa klubu pôjde o menší zákrok. „Je naplánovaný tak, aby mal čo najmenší dopad na našu sezónu. Guglielmo okamžite začne rehabilitáciu s naším lekárskym tímom a dúfame, že sa vráti ešte počas budúceho mesiaca,“ uviedol Tottenham.
Dvadsaťdeväťročný Vicario, ktorý má na konte aj päť štartov za taliansku reprezentáciu, odchytal v tejto sezóne za Tottenham 42 súťažných zápasov.
O šesť rokov mladší Kinský dostal príležitosť len trikrát, naposledy minulý týždeň, keď neúspešne debutoval v Lige majstrov. Tréner Igor Tudor českého brankára vystriedal už po 17 minútach a troch inkasovaných góloch. Dva padli po jeho obrovských chybách.
Tottenham odohrá v nedeľu ligový zápas proti Nottinghamu, ďalší súťažný duel čaká mužstvo po reprezentačnej prestávke 12. apríla proti Sunderlandu.