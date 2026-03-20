Konkurent Čecha v Tottenhame pôjde na operáciu. Podľa klubu to bude menší zákrok

Brankára Tottenhamu Antonína Kinského (vpravo) strieda Guglielmo Vicario.
Brankára Tottenhamu Antonína Kinského (vpravo) strieda Guglielmo Vicario. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. mar 2026 o 18:49
Má na konte aj päť štartov za taliansku reprezentáciu.

Brankárska jednotka futbalistov Tottenhamu a konkurent Antonína Kinského Guglielmo Vicario sa počas reprezentačnej prestávky podrobí operácii pruhu.

Anglický klub o zákroku, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň, informoval na svojej webovej stránke.

Podľa klubu pôjde o menší zákrok. „Je naplánovaný tak, aby mal čo najmenší dopad na našu sezónu. Guglielmo okamžite začne rehabilitáciu s naším lekárskym tímom a dúfame, že sa vráti ešte počas budúceho mesiaca,“ uviedol Tottenham.

Dvadsaťdeväťročný Vicario, ktorý má na konte aj päť štartov za taliansku reprezentáciu, odchytal v tejto sezóne za Tottenham 42 súťažných zápasov.

O šesť rokov mladší Kinský dostal príležitosť len trikrát, naposledy minulý týždeň, keď neúspešne debutoval v Lige majstrov. Tréner Igor Tudor českého brankára vystriedal už po 17 minútach a troch inkasovaných góloch. Dva padli po jeho obrovských chybách.

Tottenham odohrá v nedeľu ligový zápas proti Nottinghamu, ďalší súťažný duel čaká mužstvo po reprezentačnej prestávke 12. apríla proti Sunderlandu.

    Brankára Tottenhamu Antonína Kinského (vpravo) strieda Guglielmo Vicario.
    Brankára Tottenhamu Antonína Kinského (vpravo) strieda Guglielmo Vicario.
    Konkurent Čecha v Tottenhame pôjde na operáciu. Podľa klubu to bude menší zákrok
    dnes 18:49
