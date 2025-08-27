VIDEO: Absolútna senzácia. Štvrtoligista v Ligovom pohári vyradil Manchester United

Momentka zo zápasu Grimsby Town - Manchester United
Momentka zo zápasu Grimsby Town - Manchester United (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|27. aug 2025 o 23:36
Favorit nezvládol penaltový rozstrel.

LONDÝN. Futbalisti Manchestru United nečakane vypadli už v 2. kole Ligového pohára (EFL Cupu).

V stredu senzačne nestačili na domáce Grimsby Town, účastníkovi štvrtej najvyššej anglickej súťaže (League Two) podľahli v „maratónskom“ jedenástkovom rozstrele 11:12.

V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2:2.

ManUtd prehrával po polhodine šokujúco 0:2, no v druhom polčase herne pridal a dokázal manko zmazať. Najprv znížil Bryan Mbeumo a v 89. minúte vyrovnal na 2:2 Harry Maguire.

Po riadnom hracom čase nasledoval hneď rozstrel, v ktorom rozhodla až 13. séria. Domáci Darragh Burns svoj pokus premenil a na druhej strane Mbeumo napálil loptu do brvna, čím rozhodol o prekvapujúcom postupe Grimsby.

Anglický ligový pohár

    st 23:36
