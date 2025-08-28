Hráči sa pred penaltami triasli a Amorim znel zdrvene: Nahlas prehovorili o tom, čo chcú

BRATISLAVA. Keď sa zdá, že na tom Manchester United už nemôže byť horšie, prerazí ďalšie dno.
Zdrvený tréner červených diablov Rúben Amorim po šokujúcom vypadnutí so štvrtoligistom Grimsby Town v 2. kole Ligového pohára spochybnil víťaznú mentalitu svojich zverencov.
„Hráči nahlas prehovorili o tom, čo chcú," tvrdil po zahanbujúcej prehre. Nikto si však nie je stopercentne istý, čo táto veta z úst trénera znamená.
„Spôsob, akým sme začali zápas, bez akejkoľvek intenzity, tlaku, boli sme úplne stratení," hľadal dôvody porážky.
Hráči sa triasli
Jeho United prehrával už po polčase 0:2 po góloch Charlesa Vernama a Tyrella Warrena.
Do druhého dejstva tak Amorim poslal svoje hviezdy z lavičky, ktorým sa podarilo vyrovnať. Najskôr sa gólom zaskvel Bryan Mbeumo a len minútu pred koncom sa presadil Harry Maguire.
Nasledovala penaltová dráma, v ktorej videli diváci až 25 pokusov z bieleho bodu. Kouč Rúben Amorim rozstrel nesledoval. Sedel v pozadí na lavičke a zdalo sa, že sa modlí.
„Keď sme išli do penaltového rozstrelu, tréner nám povedal: ‚Chlapci, všetok tlak je na nich‘, a naozaj to tak bolo," priznal po dueli stredopoliar Grimsby Town Kieran Green.
„Bola tam zima, triasol som sa. Bol som posledný, kto si vzal loptu na biely bod. Chcel som len skórovať a udržať nás v hre," doplnil spoluhráča obranca Tyrell Warren.
VIDEO: Zostrih zápsu Grimsby Town - Manchester United
Brankár bol napoly nahnevaný
Z bieleho bodu zaváhali dve letné posily United Matheus Cunha a Bryan Mbeumo, zatiaľ čo nový 75-miliónový útočník Benjamin Šeško išiel kopať prekvapivo ako posledný.
Grimsby Town, celok, ktorý je o tri poschodia anglického futbalu nižšie, zdolal svetového giganta a podpísal sa pod triumf, na ktorý sa bude spomínať dlhé roky.
„Na tento duel sa bude veľmi dlho spomínať. Viem, ako sa na dnešok tešili fanúšikovia, ako sme sa tešili my hráči, takže si to viem predstaviť," dodal Kieran Green.
Hviezdy červených diablov vychytal brankár Grimsby Town Christy Pym, ktorého vypadnutie súpera trocha mrzelo.
„Som fanúšik Manchestru United, takže som napoly nahnevaný," smial sa pred kamerami Sky Sports.
Veľmi ma to mrzí, tvrdil Amorim
„Toto je nahromadenie 15 až 18 mesiacov práce. Všetko zhrnuté v jednej noci," tešil sa tréner Grimsby Town David Artell a dodal: „Máme neuveriteľnú skupinu hráčov, ktorí chcú hrať za tento klub a chcú sa každý deň zlepšovať.“
Po triumfe ukázal kouč pokoru a vzdal hold súperovi: „Pozrite sa, Manchester United má neuveriteľný tím. Má skvelého trénera a sú na správnej ceste, to je evidentné."
Jeho náprotivok Rúben Amorim to nemal počas zápasu jednoduché. Od publika si vypočul tradičný britský pokrik: „You will be sacked in the morning (v preklade: Ráno ti dajú padáka)."
„Chcem len fanúšikom odkázať, že ma to veľmi mrzí," vravel Amorim sklamane po dueli. „Keď prehráte, ale uvidíte niečo nové, je to iné. Keď ale vidíte niečo ako dnes, je ťažké o tom hovoriť," dodal.
Dúbravka sa vráti na Old Trafford
Už v sobotu (30. augusta) bude Manchester United čeliť v Premier League Burnley, v ktorého bráne chytá Martin Dúbravka.
Slovenský gólman v minulosti strávil polovicu sezóny na hosťovaní na Old Trafford, kde však odchytal len dva pohárové zápasy.
Dnes by ho fanúšikovia červených diablov možno v klube prijali. Proti Grimsby Town totiž opäť chyboval brankár André Onana, ktorému dal Amorim šancu.
Okrem zavineného druhého inkasovaného gólu si počas penaltového rozstrelu trikrát siahol na loptu, no ani raz ju nevytesnil vedľa brány.
„Pri všetkej úcte, keď prehráte s tímom zo štvrtej ligy, nie je to chyba brankára. Je to chyba celého tímu," priznal Amorim.
„Cez víkend hráme zápas, a potom máme dva týždne (reprezentačná prestávka, pozn. red., počas ktorých to vyriešime," sľubuje portugalský kouč.