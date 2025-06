Aj prípravný zápas môže byť ostrý, hovorí Duda. Slovensko vyzve Grécko po 11 rokoch

„Majú novú generáciu hráčov, ktorí hrávajú v Európe a sú naozaj silné mužstvo. Budú to pre nás dva kvalitné zápasy. Sú to síce prípravné zápasy, no dnes je už aj prípravný duel ostrý duel, takže určite sa naň pripravíme dobre,“ avizoval 30-ročný reprezentant.

Premiéru v slovenskom drese si môžu odkrútiť stredopoliari Tadeáš Hájovský a Adrian Fiala z AS Trenčín či útočník Erik Prekop z českého Baníka Ostrava.

Po stretnutí s Gréckom sa Slováci presunú do maďarského Debrecína, kde odohrajú zápas proti Izraelu. Ten čakal v piatok kvalifikačný súboj na budúcoročný svetový šampionát proti Estónsku. Núkala sa tak otázka, či na tom motivačne nebudú lepšie ako Slováci.

„Záleží od mentality hráčov a ako sa na to pripravia. Všetci vieme, že sú to prípravné zápasy, ale reprezentačné. Klubové sú možno rozličné, ale reprezentačných nie je veľa, takže nie je čas sa na to nepripraviť a nebyť na to stopercentne koncentrovaný,“ zamyslel sa Duda.

Zápas s Gréckom mal úvodný výkop v sobotu o 20.45 h SEČ, duel proti Izraelu presne o tri dni nato.