    Kľúčoví hráči Argentíny nie sú pred MS fit. Tím ukázal svoju identitu, povedal tréner

    Tréner Lionel Scaloni.
    Tréner Lionel Scaloni. (Autor: TASR/AP)
    TASR, SITA|7. jún 2026 o 11:57
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    Argentína v predposlendom prípravnom stretnutí zdolala Honduras 2:0.

    Tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni pripustil, že kľúčové osobnosti argentínskeho tímu nie sú pre úvodným duelom futbalových MS v stopercentnej kondícii. Nechce však biť na poplach a je rád, že mužstvo má svoju identitu.

    Argentína v predposlendom prípravnom stretnutí pred šampionátom zvíťazila v sobotu v texaskom College Station nad Hondurasom 2:0.

    O góly sa postarali Lautaro Martinez z penalty a Giuliano Simeone. Hviezdny Lionel Messi zostal iba v pozícii náhradníka. „Mnoho hráčov nie je stopercentne fit.

    Dostali priestor mladší a ich prístup bol v poriadku. Možno sme mohli mnohé veci riešiť lepšie, ale tím ukázal svoju identitu,“ pochvaľoval si po stretnutí Scaloni podľa AFP.

    Program Argentíny na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Šampiónov z Kataru čaká ešte pred záverečným turnajom v utorok prípravný duel v alabamskom Auburne s Islandom. Šampionát odštartujú 16. júna v Kansas City zápasom proti Alžírsku.

    V J-skupine ich čakajú ešte aj duely s Rakúskom a Jordánskom.

    Obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví šampionáte. Bek francúzskeho klubu Olympique Marseille si totiž poranil lýtkový sval.

    Argentínska futbalová federácia potvrdila Balerdiho absenciu prostredníctvom sociálnych sietí a zároveň futbalistovi zaželala rýchle uzdravenie. Federácia zatiaľ neoznámila meno náhradníka za zraneného stopéra.

    Dvadsaťsedemročný obranca utrpel svalové zranenie na pravej nohe a namiesto premiéry na tomto fóre ho čaká liečenie. Ešte v piatok pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z tréningu reprezentačného tímu v Kansas City.

    Leonardo Balerdi je dôležitou súčasťou argentínskej obrany, preto je jeho absencia výraznou stratou pre tím, ktorý by chcel obhájiť zlato z MS.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoDZA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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