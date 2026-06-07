Kľúčoví hráči Argentíny nie sú pred MS fit. Tím ukázal svoju identitu, povedal tréner

Tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni pripustil, že kľúčové osobnosti argentínskeho tímu nie sú pre úvodným duelom futbalových MS v stopercentnej kondícii. Nechce však biť na poplach a je rád, že mužstvo má svoju identitu.
Argentína v predposlendom prípravnom stretnutí pred šampionátom zvíťazila v sobotu v texaskom College Station nad Hondurasom 2:0.
O góly sa postarali Lautaro Martinez z penalty a Giuliano Simeone. Hviezdny Lionel Messi zostal iba v pozícii náhradníka. „Mnoho hráčov nie je stopercentne fit.
Dostali priestor mladší a ich prístup bol v poriadku. Možno sme mohli mnohé veci riešiť lepšie, ale tím ukázal svoju identitu,“ pochvaľoval si po stretnutí Scaloni podľa AFP.
Program Argentíny na MS vo futbale 2026
Šampiónov z Kataru čaká ešte pred záverečným turnajom v utorok prípravný duel v alabamskom Auburne s Islandom. Šampionát odštartujú 16. júna v Kansas City zápasom proti Alžírsku.
V J-skupine ich čakajú ešte aj duely s Rakúskom a Jordánskom.
Obranca Leonardo Balerdi sa nepredstaví šampionáte. Bek francúzskeho klubu Olympique Marseille si totiž poranil lýtkový sval.
Argentínska futbalová federácia potvrdila Balerdiho absenciu prostredníctvom sociálnych sietí a zároveň futbalistovi zaželala rýchle uzdravenie. Federácia zatiaľ neoznámila meno náhradníka za zraneného stopéra.
Dvadsaťsedemročný obranca utrpel svalové zranenie na pravej nohe a namiesto premiéry na tomto fóre ho čaká liečenie. Ešte v piatok pritom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z tréningu reprezentačného tímu v Kansas City.
Leonardo Balerdi je dôležitou súčasťou argentínskej obrany, preto je jeho absencia výraznou stratou pre tím, ktorý by chcel obhájiť zlato z MS.