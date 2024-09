Nastúpia proti Záhrebu? S Bayernom už trénovali dvaja nemeckí futbalisti

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar Goretzka nebol zaradený do zostavy na uplynulé zápasy po tom, čo sa ho klubu údajne nepodarilo predať počas letného prestupového obdobia.

Krídelník Sane dúfa, že sa mu podarí vrátiť po tom, čo zápasil s problémy so slabinami počas celej minulej sezóny a po vypadnutí reprezentácie z domácich ME podstúpil operáciu slabín.

Brankár Manuel Neuer zdôraznil, že Goretzka "bol vždy dôležitou súčasťou klubu.

"Verím v neho. Je veľmi motivovaný a vidno to na každom tréningu. Som presvedčený, že príde jeho čas. Po štyroch víťazstvách sme plní sebavedomia. Chceme si to vziať do zápasu s Dinamom,“ uviedol podľa agentúry DPA.

Tréner Vincent Kompany zdôraznil, že má viacero možností pred duelom: "Večer o tom ešte budeme premýšľať.

Je to škoda pre Sachu, pretože bol v dobrej forme. Dúfame, že sa rýchlo vráti,“ uviedol kouč na pondelkovej tlačovej konferencii.