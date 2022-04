Nezvládli prehru? Fanúšikovia Rangers trafili člena Celticu fľašou do hlavy

Tento duel poznačili výtržnosti domácich priaznivcov, jedného z členov realizačného tímu Celticu totiž zasiahla do hlavy sklenená fľaša. Vedenie hostí po stretnutí informovalo, že táto osoba potrebovala urgentný zásah lekárov a incident zanechal na jeho hlave niekoľko stehov. Prípadom sa už zaoberá aj glasgowská polícia.

"Je to sklamanie, pretože ide o zápas, ktorý rezonuje u divákov na celom svete. Nastúpili proti sebe dva najlepšie tímy z prvého a druhého miesta. Nie je nutné, aby vám to niekoľko idiotov pokazilo," komentoval kouč hostí Ange Postecoglou.



V tradičnom derby viedli domáci Rangers gólom Walesana Aarona Ramseyho, no hosťom sa výsledok podarilo otočiť. Rozhodli o tom ešte v prvom polčase Austrálčan Tom Rogic a Američan Cameron Carter-Vickers.