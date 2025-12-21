ONLINE: Girona FC - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

Futbalisti Girony FC a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 17. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave hostí by nemal chýbať slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Kde sledovať zápasy La Ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Girona FC - Atlético Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 17. kolo, Dávid Hancko, nedeľa, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
21.12.2025 o 14:00
17. kolo
Girona
0:1
(0:1)
21' minúta
Prebiehajúci
Atlético Madrid
Prehľad
Góly: 13. Koke. Rozhodca: Guzman – Torres, Vázquez.
Prenos
21
Iván Martín poslal loptu za obranu hostí, no jeden z obrancov ju včas odkopol.
17
Simeone sa dopustil útočného faulu, pri lopte budú hráči Girony.
15
Akciu domácich zastavuje ofsajd.
13
13
Atlético dalo gól!
KOKE strieľa nádherný gól! Vypálil z prvej spoza šestnástky a lopta zapadla presne do šibenice!
KOKE strieľa nádherný gól! Vypálil z prvej spoza šestnástky a lopta zapadla presne do šibenice!
13
Hostia kombinujú s loptou na súperovej polovici.
11
Rohový kop pre Atlético Madrid.
9
Koke poslal center do šestnástky, no nenašiel žiadneho zo spoluhráčov.
7
Domáci držia loptu na súperovej polovici.
5
Koke poslal center do šestnástky, no nenašiel žiadneho zo spoluhráčov.
3
Rohový kop pre hostí.
1
Pubill fauloval na polovici ihriska, pri lopte budú domáci.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Girona FC: Gazzaniga – Francés, V. Reis, Blind, Á. Moreno – Cygankov, A. Martínez (C), Witsel, I. Martín, J. Roca – Vanat.
Náhradníci: Andrejev, Livaković – Arango, Asprilla, Ba, B. Gil, Jordana, Lemar, Rincón, Solís.
Tréner: Michel.
Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C), Barrios, N. González – Sørloth, Julián Álvarez.
Náhradníci: Esquivel, Musso – Almada, J. Cardoso, Galán, Gallagher, Griezmann, Le Normand, C. Martín, N. Molina, Puric, Raspadori.
Tréner: Diego Simeone.
Rozhodca: Guzman – Torres, Vázquez.
Girona FC: Gazzaniga – Francés, V. Reis, Blind, Á. Moreno – Cygankov, A. Martínez (C), Witsel, I. Martín, J. Roca – Vanat.
Náhradníci: Andrejev, Livaković – Arango, Asprilla, Ba, B. Gil, Jordana, Lemar, Rincón, Solís.
Tréner: Michel.
Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C), Barrios, N. González – Sørloth, Julián Álvarez.
Náhradníci: Esquivel, Musso – Almada, J. Cardoso, Galán, Gallagher, Griezmann, Le Normand, C. Martín, N. Molina, Puric, Raspadori.
Tréner: Diego Simeone.
Rozhodca: Guzman – Torres, Vázquez.
Vítam vás pri sledovaní 17. kola španielskej La Ligy, kde sa dnes stretne domáca Girona s Atlético Madrid.
Girona FC
Girona sa momentálne nachádza na 18. mieste tabuľky so skóre 15:30 a 15 bodmi. Posledných päť ligových zápasov prinieslo pre Gironu dve výhry – 2:1 na pôde Realu Sociedad a 1:0 proti Alaves – dve remízy, 1:1 s Betisom a 1:1 s Realom Madrid, a jednu prehru 0:3 proti Elche.
Atlético Madrid
Atlético Madrid sa nachádza na 4. mieste tabuľky so skóre 30:16 a 34 bodmi, na vedúcu Barcelonu strácajú 9 bodov. Posledných päť ligových zápasov prinieslo tri výhry – 2:1 doma nad Valenciou, 2:0 nad Getafe a 2:0 nad Oviedom, a dve prehry na pôde Athletica Bilbaa 1:0 a 3:1 v Barcelone.
Girona FC
Girona sa momentálne nachádza na 18. mieste tabuľky so skóre 15:30 a 15 bodmi. Posledných päť ligových zápasov prinieslo pre Gironu dve výhry – 2:1 na pôde Realu Sociedad a 1:0 proti Alaves – dve remízy, 1:1 s Betisom a 1:1 s Realom Madrid, a jednu prehru 0:3 proti Elche.
Atlético Madrid
Atlético Madrid sa nachádza na 4. mieste tabuľky so skóre 30:16 a 34 bodmi, na vedúcu Barcelonu strácajú 9 bodov. Posledných päť ligových zápasov prinieslo tri výhry – 2:1 doma nad Valenciou, 2:0 nad Getafe a 2:0 nad Oviedom, a dve prehry na pôde Athletica Bilbaa 1:0 a 3:1 v Barcelone.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.