Kto bude novým šéfom Talianskej futbalovej federácie? Kluby Serie A majú o tom jasno

Giovanni Malago.
TASR|13. apr 2026 o 20:17
Novým prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC) by sa mohol stať Giovanni Malago.

Šéfa organizačného výboru zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo navrhujú na uvoľnenú funkciu kluby Serie A.

Ezio Simonelli, prezident najvyššej talianskej súťaže, prezradil médiám po mítingu v Miláne, že 18 z 20 ligových klubov si vybrali Malaga za potenciálneho nástupcu Gabrieleho Gravinu.

Ten odstúpil z postu šéfa FIGC krátko po vyradení národného tímu vo finále európskej baráže o postup na MS 2026.

Talianski reprezentanti prehrali v Zenici s domácou Bosnou a Hercegovinou v jedenástkovom rozstrele (1:1 pp, 1:4 na strely z 11 m) a tretíkrát za sebou sa nekvalifikovali na svetový šampionát.

Všichni jsou už v Mexiku, ale Taliani zostanú opäť doma. Hanba a katastrofa, lamentujú
„Loptička je teraz na Malagovej strane. On si musí urobiť prieskum, formalizovať svoju kandidatúru a odprezentovať svoj prezidentský program,“ citovala Simonelliho agentúra AFP.

Malago by sa mal v najbližších dňoch stretnúť so zástupcami klubov a predostrieť im svoj návrh ohľadom Serie A. Voľby nového prezidenta FIGC sú naplánované na 22. júna.

Šesťdesiatsedemročný Malago bol v uplynulých rokoch prezidentom organizačného výboru ZOH 2026 a takisto aj šéfom Talianskeho olympijského výboru (CONI), najvyššieho športového orgánu v krajine.

Pred voľbami FIGC však bude musieť zapôsobiť nielen na kluby Serie A, ktoré majú v súčte 18 percent hlasov, ale aj na talianske amatérske futbalové orgány, tie disponujú dokopy až 34 percentami.

