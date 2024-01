Čakvetadze začal vo Watforde nastupovať pravidelne, v jednej štatistike je na čele celej súťaže

Od 29. decembra však v štyroch zápasoch v rade dostal od francúzskeho trénera Valériena Ismaela šancu v základnej zostave a podľa špecializovaného portálu whoscored.com patril k najlepším hráčom klubu z Hertfordshire.

Play-off nie je ďaleko

"Je to v rovine našich túžob, ale nie je to veľmi reálne. Som pravidelne v kontakte s jeho agentom. V anglickom klube veľmi nehráva, prišlo tam k nejakým zmenám. V hre by bolo hosťovanie, ale vyzerá to skôr negatívne,“ povedal Ivan Kmotrík na minulotýždňovom mediálnom brífingu na adresu možného návratu Čakvetadzeho do Slovana Bratislava.