Kmotrík ukázal na jednu z najväčších posíl: Vieme, akú kvalitu nám dokáže priniesť

„Ak by hral v inej lige, tak by stál desiatky miliónov eur,“ vyhlásil na jeseň tréner Vladimír Weiss.

Niektorí sa tak čudujú, že prečo má Čavrič namierené do Číny či Japonska. Poukazujú na to, že z českej ligy najväčšie esá odchádzajú do veľkých európskych klubov, aj za sumu výrazne presahujúcu desať miliónov eur.

Slovan má dnes na stole tri ponuky spojené s Čavričom.