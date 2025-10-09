Zmenia majstrovstvá sveta svoj termín konania? Už aj v Európe je v lete horúco, vraví Infantino

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: REUTERS)
REUTERS|9. okt 2025 o 18:53
ShareTweet1

Akékoľvek zmeny sú zatiaľ len vzdialenou možnosťou, keďže zápasový kalendár je stanovený do roku 2030.

NEW YORK. Prezident FIFA Gianni Infantino chce, aby si futbal zachoval „otvorenú myseľ“ ohľadom termínov, v ktorých sa majstrovstvá sveta konajú. Svetový futbalový orgán zápasí s výzvami spojenými s klímou a kalendárom turnaja.

Majstrovstvá sveta sa zvyčajne konajú v júni a júli, keď má väčšina líg na severnej pologuli prestávku, no v roku 2022 v Katare sa porušilo táto tradícia – turnaj sa uskutočnil v novembri a decembri, aby sa predišlo extrémnym horúčavám v púštnej krajine.

Akékoľvek zásadné zmeny sú zatiaľ len vzdialenou možnosťou, keďže Medzinárodný zápasový kalendár FIFA (IMC) je pevne stanovený do roku 2030. Turnaj v roku 2034 však bude hostiť Saudská Arábia, ktorá sa tak stane druhou krajinou z Blízkeho východu, kde sa majstrovstvá sveta uskutočnia.

„Nejde len o jedny majstrovstvá sveta, je to všeobecná úvaha. Dokonca aj v niektorých európskych krajinách je v júli veľmi, veľmi horúco, takže možno by sme sa nad tým mali zamyslieť,“ povedal Infantino na valnom zhromaždení Európskej asociácie futbalových klubov v Ríme.

„Máme leto a zimu a ak chceme hrať v rovnakom čase na celom svete, môžeme hrať v marci alebo v októbri. V decembri sa v jednej časti sveta hrať nedá a v júli sa nedá hrať v inej.

Musíme zvážiť všetky tieto faktory a uvidíme, ako to môžeme urobiť lepšie pre všetkých. Možno existujú spôsoby, ako optimalizovať kalendár. Diskutujeme o tom – musíme mať otvorenú myseľ.“

Budúcoročné majstrovstvá sveta mužov budú hostiť Spojené štáty, Kanada a Mexiko v tradičnom termíne jún–júl, hoci správa ukázala, že 10 zo 16 štadiónov sa nachádza v oblasti s vysokým rizikom výskytu extrémnych horúčav.

Turnaj v roku 2030 – taktiež v júni a júli – predstavuje logistickú výzvu, keďže hlavnými hostiteľmi budú Maroko, Portugalsko a Španielsko, zatiaľ čo Argentína, Paraguaj a Uruguaj odohrajú zápasy úvodné zápasy na pripomenutie 100. výročia prvých majstrovstiev sveta v Uruguaji doma.

Reprezentácie

Francesco Calzona.
Francesco Calzona.
Calzona stále verí v dodatočný príchod Hancka. Hráči z českej ligy mu robia vrásky
dnes 19:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Zmenia majstrovstvá sveta svoj termín konania? Už aj v Európe je v lete horúco, vraví Infantino