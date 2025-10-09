Zmenia majstrovstvá sveta svoj termín konania? Už aj v Európe je v lete horúco, vraví Infantino

NEW YORK. Prezident FIFA Gianni Infantino chce, aby si futbal zachoval „otvorenú myseľ“ ohľadom termínov, v ktorých sa majstrovstvá sveta konajú. Svetový futbalový orgán zápasí s výzvami spojenými s klímou a kalendárom turnaja.
Majstrovstvá sveta sa zvyčajne konajú v júni a júli, keď má väčšina líg na severnej pologuli prestávku, no v roku 2022 v Katare sa porušilo táto tradícia – turnaj sa uskutočnil v novembri a decembri, aby sa predišlo extrémnym horúčavám v púštnej krajine.
Akékoľvek zásadné zmeny sú zatiaľ len vzdialenou možnosťou, keďže Medzinárodný zápasový kalendár FIFA (IMC) je pevne stanovený do roku 2030. Turnaj v roku 2034 však bude hostiť Saudská Arábia, ktorá sa tak stane druhou krajinou z Blízkeho východu, kde sa majstrovstvá sveta uskutočnia.
„Nejde len o jedny majstrovstvá sveta, je to všeobecná úvaha. Dokonca aj v niektorých európskych krajinách je v júli veľmi, veľmi horúco, takže možno by sme sa nad tým mali zamyslieť,“ povedal Infantino na valnom zhromaždení Európskej asociácie futbalových klubov v Ríme.
„Máme leto a zimu a ak chceme hrať v rovnakom čase na celom svete, môžeme hrať v marci alebo v októbri. V decembri sa v jednej časti sveta hrať nedá a v júli sa nedá hrať v inej.
Musíme zvážiť všetky tieto faktory a uvidíme, ako to môžeme urobiť lepšie pre všetkých. Možno existujú spôsoby, ako optimalizovať kalendár. Diskutujeme o tom – musíme mať otvorenú myseľ.“
Budúcoročné majstrovstvá sveta mužov budú hostiť Spojené štáty, Kanada a Mexiko v tradičnom termíne jún–júl, hoci správa ukázala, že 10 zo 16 štadiónov sa nachádza v oblasti s vysokým rizikom výskytu extrémnych horúčav.
Turnaj v roku 2030 – taktiež v júni a júli – predstavuje logistickú výzvu, keďže hlavnými hostiteľmi budú Maroko, Portugalsko a Španielsko, zatiaľ čo Argentína, Paraguaj a Uruguaj odohrajú zápasy úvodné zápasy na pripomenutie 100. výročia prvých majstrovstiev sveta v Uruguaji doma.