Donnarumma priznal, že odchádzal s ťažkým srdcom. Ak by mal na výber, do City by neprestúpil

Gianluigi Donnarumma s cenou pre najlepšieho brankára.
Gianluigi Donnarumma s cenou pre najlepšieho brankára. (Autor: TASR/AP)
SITA|23. sep 2025 o 11:15
Taliansky reprezentant získal cenu pre najlepšieho brankára v uplynulej sezóne.

PARÍŽ. Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma v pondelok priznal, že ak by mal na výber, pred prestupom do anglického Manchestru City by si zvolil zotrvanie vo francúzskom klube Paríž St. Germain.

Donnarumma, ktorý na slávnostnom udeľovaní cien Zlatá lopta získal cenu pre najlepšieho brankára uplynulej sezóny 2024/2025 za svoju kľúčovú úlohu pri triumfe PSG v Lige majstrov, odpovedal „áno“ na otázku, či by chcel zostať v klube.

„Keď ste s ľuďmi toľko zdieľali, strávili ste spolu veľa času a nadviazali priateľstvá, je ťažké odísť,“ priznal 26-ročný taliansky brankár.

Donnarumma odišiel z PSG po tom, čo parížsky klub v lete podpísal francúzskeho brankára Lucasa Chevaliera, keďže kouč Luis Enrique sa nechal počuť, že chce gólmana s „iným profilom“.

Následne sa Talian dohodol na päťročnej zmluve s Manchestrom City pod vedením Pepa Guardiolu.

„City je výnimočný klub s výnimočnými hráčmi a prijali ma ako rodina, čo je pre mňa veľmi dôležité,“ povedal Donnarumma.

Odchovanec AC Miláno získal cenu pre najlepšieho brankára sveta už druhýkrát a poďakoval svojim bývalým spoluhráčom z PSG za ich prínos počas vynikajúcej sezóny 2024/2025.

„Je to úžasné, gratulujem celému tímu, bez nich by som tu nebol, zásluhu na tom má celé mužstvo,“ dodal Donnarumma, ktorý získal túto cenu aj v roku 2021 po víťazstve Talianska na majstrovstvách Európy.

