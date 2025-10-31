Girona sa nedokáže odlepiť z posledného miesta. Getafe vďaka víťazstvu dobieha Atlético

La Liga - 11. kolo
Getafe - Girona 2:1 (0:0)
Góly: 72. Martin, 86. Mayoral - 90.+4 Stuani (z 11 metrov)
MADRID. Futbalisti Getafe zvládli piatkovú predohrávku 11. kola La Ligy na domácom trávniku, keď zdolali trápiacu sa Gironu 2:1.
Domáci sa so 17-timi získanými bodmi vyšlpahli v neúplnej tabuľke na 6. miesto, iba dva body za štvrté Atlético Madrid (19 bodov). Los Rojiblancos hrajú zápas 11. kola až zajtra proti FC Sevilla.
Girona je naďalej posledná, keď dokázala zdolať len Valenciu v 8. kole. So ziskom siedmich bodov a jediným víťazstvom z úvodných jedenástich kôl to pre zverencov Míchela nevyzerá priaznivo.