Generálky fortunaligistov: Až päť tímov nemohlo hrať. Tri si schuti zastrieľali

Dva tímy – Slovan Bratislava a Dukla Banská Bystrica – už mali dokonca naskočiť do súťažného rytmu, avšak ich vzájomný dohrávaný osemfinálový duel Slovnaft Cupu sa v sobotu kvôli snehovej kalamite neuskutočnil.

Nekonalo sa ani stretnutie ďalšieho tímu z Liptova - Liptovský Mikuláš sa mal predstaviť na ihrisku Zaglebie Sosnowiec – a takisto Trenčína so Šamorínom.

Nerozhodne sa so svojim súperom rozišla aj Skalica, a to aj napriek tomu, že s druholigovým českým tímom SK Líšeň dvakrát viedla. Oba góly domáceho tímu strelil slovinský útočník Žan Medved, ktorý je na Záhorí na hosťovaní zo Slovana Bratislava do konca sezóny.

Podbrezová zvolila model s dvoma zápasmi v jeden deň, v oboch prípadoch čelila druholigovým ašpirantom na postup. Najprv podľahla Prešovu 1:3, následne si poradila s Košicami 3:2.

Výsledky - generálka

Koper (Slov., I. liga) - Dunajská Streda 1:1 (0:0)

Gól: Gavrič