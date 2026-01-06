Experimenty musia skončiť, vraví legenda Manchestru United. Obdivuje štýl Barcelony

Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Neville vyzval Manchester United, aby prestal experimentovať a vymenoval trénera, ktorý zodpovedá DNA klubu.
Päťdesiatročný obranca, ktorý celú úspešnú kariéru strávil na Old Trafforde, tak v rozhovore so Sky Sports reagoval na pondelňajšie odvolanie portugalského kouča Rúbena Amorima.
Mužstvo zatiaľ prevzal bývalý záložník a doterajší kouč tímu do 18 rokov Darren Fletcher. Stáleho kouča plánuje vedenie vymenovať až v lete. Podľa agentúry AP už oslovilo bývalých hráčov United Oleho Gunnara Solskjaera a Michaela Carricka.
Obaja už si v United vyskúšali aj trénerskú úlohu. Solskjaer "Červených diablov" viedol v rokoch 2018 až 2021 a obsadil s nimi druhé miesto v Premier League a došiel do finále Európskej ligy. Po jeho odvolaní mužstvo prevzal Carrick ako dočasný kouč.
"Experimenty musia skončiť. Vždy som bol hrdý na to, čo tento klub znamená - predvádza zaujímavý, vzrušujúci futbal, hrá s mladými hráčmi a baví divákov.
Musí riskovať a mať odvahu hrať útočný, agresívny futbal, "zdôraznil účastník dvoch majstrovstiev sveta a troch európskych šampionátov.
"United sa dostali do bodu, keď potrebujú manažéra, ktorý zodpovedá DNA klubu. Barcelona sa nikdy kvôli nikomu nezmení. Nemyslím si, že by sa mali kvôli niekomu meniť United. Klub musí nájsť kouča, ktorý má skúsenosti a je ochotný hrať rýchly, zábavný, útočný a agresívny futbal, "uviedol Neville.
Amorim viedol aktuálne šiesty tím Premier League od predvlaňajšieho novembra a v minulej sezóne ho doviedol do finále Európskej ligy.
Portugalčan prišiel s jasnou taktickou víziou a preferoval systém 3-4-3, ktorý mu priniesol úspech v Sportingu Lisabon, ale "Červení diabli" si naň ťažko zvykali.
"Myslel som, že sa lepšie adaptujú na obrannú trojicu, ako sa to stalo. Naozaj ma ohromilo, že v tomto systéme hrajú ďalej až tak zle," poznamenal Neville.