Argentínsky vicemajster sveta utrpel po zápase infarkt. Podstúpil urgentnú operáciu

Argentínsky vicemajster sveta z roku 2014 a tréner tímu Universidad de Chile Fernando Gago utrpel po zápase infarkt a podstúpil urgentnú operáciu.
Podľa jeho zamestnávateľa bol zákrok úspešný a štyridsaťročný Gago sa momentálne zotavuje v nemocnici.
Gago sa nezúčastnil tlačovej konferencie po víťazstve v čilskej lige 2:0 nad tímom O'Higgins, ale namiesto toho bol prevezený do nemocnice.
Ako hráč získal s Argentínou striebornú medailu na majstrovstvách sveta v Brazílii. Na klubovej úrovni pôsobil v kluboch ako Real Madrid, AS Rím, Valencia či Boca Juniors.