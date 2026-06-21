Argentínsky vicemajster sveta utrpel po zápase infarkt. Podstúpil urgentnú operáciu

Fernando Gago.
Fernando Gago. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. jún 2026 o 11:30
ShareTweet0

Nezúčastnil sa tlačovej konferencie po víťazstve v čilskej lige.

Argentínsky vicemajster sveta z roku 2014 a tréner tímu Universidad de Chile Fernando Gago utrpel po zápase infarkt a podstúpil urgentnú operáciu.

Podľa jeho zamestnávateľa bol zákrok úspešný a štyridsaťročný Gago sa momentálne zotavuje v nemocnici.

Gago sa nezúčastnil tlačovej konferencie po víťazstve v čilskej lige 2:0 nad tímom O'Higgins, ale namiesto toho bol prevezený do nemocnice.

Ako hráč získal s Argentínou striebornú medailu na majstrovstvách sveta v Brazílii. Na klubovej úrovni pôsobil v kluboch ako Real Madrid, AS Rím, Valencia či Boca Juniors.

Ďalšie súťaže

Fernando Gago.
Fernando Gago.
Argentínsky vicemajster sveta utrpel po zápase infarkt. Podstúpil urgentnú operáciu
dnes 11:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Argentínsky vicemajster sveta utrpel po zápase infarkt. Podstúpil urgentnú operáciu