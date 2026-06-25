Titul jej vzali v poslednom kole, no Ligu majstrov jej nevezme nikto. Slovenka je v Rakúsku spokojná

Slovenská futbalová stredopoliarka Ľudmila Maťavková má za sebou prvú sezónu v rakúskom St. Pölten.
Do klubu prišla v rámci prestavby po štvorročnom pôsobení v Belgicku, vyskúšala si Ligu majstrov a s tímom skončila na druhom mieste v domácej súťaži.
O pôsobení v zahraničí, reprezentácii aj o zvrate v kariére porozprávala v relácii ŠPORT Tu a Teraz.
Titul im ušiel v poslednom zápase
Titul ušiel St. Pöltenu v poslednom zápase sezóny na pôde Austrie Viedeň, kde remizoval 1:1 napriek početnej prevahe v záverečných minútach.
„Mrzí ma druhé miesto, pretože posledný zápas bol rozhodujúci a nezvládli sme ho v nadstavenom čase.
Napriek tomu hodnotím sezónu veľmi pozitívne. Zápasy v Lige majstrov mi už nikto nevezme. Hrala som v Lyone aj proti Chelsea, čo bola skvelá skúsenosť.
Dúfam, že aj v ďalšej sezóne sa nám podarí kvalifikovať. Budeme to mať síce ťažšie, ale máme dobrý tím aj kolektív, takže vo futbale je všetko možné,“ povedala Maťavková, ktorej tím začne boj o Ligu majstrov v druhom predkole proti Young Boys Bern.
Prestávala veriť
Seniorskú klubovú kariéru začala v roku 2016 v Slovácku, kde strávila tri roky, no úvodný bola zväčša mimo diania pre zranenie.
To zapríčinilo aj odchod a Maťavková prestávala v profesionálnu kariéru veriť: „Vtedy som si povedala, že mi to možno nie je súdené. Bola som nastavená tak, že futbal asi musím zabaliť.
Chcela som sa dať dokopy aspoň natoľko, aby som mohla športovať rekreačne.“ Potom však prišla príležitosť zo Slovana, s ktorým získala slovenský titul:
„Mám kamarátku fyzioterapeutku, ktorá robila v Slovane. Zavolala ma, aby som prišla do Slovana, že mi pomôže dať sa dokopy a ja zase pomôžem tímu. Bola som tam asi rok a pol.“
Skúsila aj Ligu majstrov
V roku 2020, keď slovenská najvyššia súťaž nebežala v dôsledku pandémie, prišla ponuka z belgického klubu Charleroi. Valónsky tím vtedy zakladal ženské družstvo a Maťavková vsietila jeho prvý gól z hry.
„Prišiel covid, liga sa zastavila a vtedy prišla ponuka z Belgicka. Povedala som si, že ak to nevezmem teraz, tak už asi nikdy,“ povedala 28-ročná stredopoliarka.
Po sezóne v Charleroi išla do klubu YLA (ženský tím FC Bruggy) a následne do Anderlechtu, kde získala aj belgický titul.
Uplynulú sezónu strávila v rakúskom St. Pölten, s ktorým si vyskúšala aj Ligu majstrov. „V Belgicku som bola päť rokov a musím povedať, že už to bolo na mňa dlho. Bolo to ďaleko a domov som sa dostala možno dvakrát alebo trikrát za rok.
Preto som už hľadala zmenu. St. Pölten mi umožnil mať veľmi podobné podmienky ako v Belgicku, ale zároveň som získala viac súkromného života, pretože môžem častejšie chodiť domov,“ vysvetlila Maťavková.
Cíti rastúcu popularitu
Medzi opory patrí dlhodobo aj v reprezentácii, ktorú čaká na jeseň kvalifikačný dvojzápas o postup na MS proti Ukrajine.
V najcennejšom drese cíti rastúcu popularitu ženského futbalu. „V reprezentácii sme predtým hrávali väčšinou v Senci alebo v Trnave, teraz sme sa viac presunuli na východ, do Tatier, Prešova a Popradu. Prekvapilo ma, koľko ľudí prišlo na zápasy.
V Prešove sa cítim veľmi dobre. Aj medzi sebou hovoríme, že by sme tam najradšej hrali každý zápas, lebo ten štadión nám sedí.
S Gibraltárom sme tam vysoko vyhrali, možno to bola aj jedna z našich najvyšších výhier. Aj proti Portugalsku sme tam hrali dobre a boli sme im vyrovnaným súperom,“ priblížila stredopoliarka.
Úspešnejší z dvojice sa stretne s víťazným družstvom z dvojzápasu medzi Gréckom a Anglickom. Slovensky by v prípade postupu zaznamenali premiérovú účasť na vrcholovom turnaji.
„V kvalifikácii sme mohli dostať aj ťažšieho súpera. Myslím si, že Ukrajina je tím, cez ktorý by sme mohli prejsť ďalej.
Naposledy sme s nimi hrali asi pred rokom v prípravnom zápase v Senci. Prehrali sme, ale tréner skúšal, asi aj oni, takže by som z toho nerobila veľké závery.
Predtým si nepamätám, že by sme s Ukrajinou mali nejakú výraznejšiu skúsenosť. Navyše som v tom zápase mala otras mozgu, takže si z neho veľa nepamätám. Myslím si však, že tento dvojzápas bude 50 na 50.“