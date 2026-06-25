Japonský veterán bude hrať profesionálne aj po šesťdesiatke: Stále ma poháňa vášeň

Kazujoši Miura.
Kazujoši Miura. (Autor: Twitter FC Jokohama)
ČTK|25. jún 2026 o 20:20
ShareTweet0

Kariéru Miura začal v roku 1986 v brazílskom Santose.

Japonská futbalová legenda Kazujoši Miura pridá vo svojej rekordne dlhej kariére 42. sezónu a bude si obúvať kopačky aj so šiestimi krížikmi na krku.

Populárny „Kráľ Kazu“ predĺžil hosťovanie v treťoligovom tíme Fukušima United do júna roku 2027. Klub to vo štvrtok oznámil na webovej stránke.

Aktuálne 59-ročný útočník prišiel do Fukušimy na konci decembra na hosťovanie z Jokohamy a v skrátenej sezóne odohral šesť zápasov.

Japonské profesionálne súťaže teraz prechádzajú zo systému jar–jeseň na bežnejší jeseň–jar.

„Stále ma poháňa vášeň a urobím v každodennom tréningu maximum preto, aby som prispel k postupu tímu do druhej ligy.

Poďme sa radovať spoločne,“ uviedol Miura, ktorý svojím doteraz posledným štartom posunul rekord pre najstaršieho futbalistu v profesionálnych súťažiach na 59 rokov, tri mesiace a 12 dní.

Kariéru Miura začal v roku 1986 v brazílskom Santose, pretože v jeho vlasti vtedy profesionálna futbalová súťaž neexistovala.

Neskôr si zahral za Janov či Dinamo Záhreb. V reprezentácii nastúpil v rokoch 1990 až 2000 na 89 zápasov a strelil 55 gólov.

Ďalšie súťaže

Kazujoši Miura.
Kazujoši Miura.
Japonský veterán bude hrať profesionálne aj po šesťdesiatke: Stále ma poháňa vášeň
dnes 20:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Japonský veterán bude hrať profesionálne aj po šesťdesiatke: Stále ma poháňa vášeň