Lazio musí zaplatiť kompenzáciu hráčke prepustenej pre tehotenstvo

Taliansky ženský klub Lazio Rím musí zaplatiť kompenzáciu švédskej futbalistke Maji Göthbergovej za to, že s ňou ukončil kontrakt pre tehotenstvo.
Rozhodol tak Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne.
Podľa agentúry DPA je to prelomový verdikt zo strany CAS. Arbitrážny súd rozhodol, že Lazio nezákonne ukončilo pracovný pomer s Göthbergovou, čím vytvoril právny precedens, ako majú kluby zaobchádzať s futbalistkami počas tehotenstva na základe predpisov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o materstve.
Podľa hráčskej asociácie FIFPRO by mohol mať prípad významné dôsledky smerom k tomu, ako sa bude ochrana tehotenstva v budúcnosti uplatňovať v profesionálnom futbale.
„Tento prípad sa nikdy netýkal len futbalu. Išlo o to, aby sa so mnou zaobchádzalo spravodlivo a s rešpektom v dôležitom momente môjho života,“ uviedla Göthbergová vo vyhlásení FIFPRO.
„Rozhodnutie vysiela posolstvo, že tehotenstvo by sa nikdy nemalo považovať za problém alebo dôvod na odmietnutie pracovných príležitostí hráčke.“
Göthbergová hrala za Lazio počas sezóny 2023/24 a pomohla tímu k postupu do Serie A. V lete 2024 sa počas rokovaní s klubom ústne dohodla na novej zmluve, k spečateniu chýbal len podpis.
Švédska stredopoliarka potom zistila, že je tehotná a informovala o tom svoj klub. V dôsledku toho zmluva nebola uzavretá.
Göthbergová považovala za dôvod svoje tehotenstvo a podnikla v tomto smere právne kroky.
Klub trval na tom, že žiadna zmluva nebola uzavretá. CAS so sídlom v Lausanne však rozhodol, že pracovný pomer už existoval, aj keď nebol kontrakt podpísaný.
Rozhodujúcim dôvodom pre nezákonné ukončenie pracovného pomeru bolo Göthbergovej tehotenstvo, uviedol arbitrážny súd.
Rozhodnutie CAS navyše vytvorilo dôležitý precedens, pokiaľ ide o dôvernosť lekárskych informácií týkajúcich sa tehotenstiev.
„Tento prípad ukazuje, že materské predpisy FIFA nie sú len slová na papieri a že poskytujú hráčkam skutočnú ochranu,“ povedala Alexandra Gomezová Bruinewoudová z FIFPRO.