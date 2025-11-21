Pilier obrany Arsenalu sa zranil a bude chýbať týždne. Jeho absenciu pocíti mužstvo aj v útoku

Stopér Arsenalu Gabriel bude mimo hry niekoľko týždňov po tom, čo si počas reprezentačných povinností s Brazíliou poranil stehenný sval, uviedol tréner Mikel Arteta pred nedeľňajším severolondýnskym derby proti Tottenhamu Hotspur.
Dvadsaťsedemročný obranca je v tejto sezóne pilierom defenzívy Arsenalu a vytvoril veľmi silnú dvojicu s Francúzom Williamom Salibom.
Stopérska dvojica umožnila „kanonierom“ inkasovať iba päť gólov v 11 zápasoch Premier League, čo ich vynieslo na čelo tabuľky so štvorbodovým náskokom pred druhým Manchestrom City.
Gabrielova absencia je citeľná, najmä pre jeho hrozbu vo vzduchu pri štandardných situáciách, no Arsenal má viacero možností, ako ho nahradiť, vrátane letných posíl Cristhiana Mosqueru a Piera Hincapiého.
„Gabi si, žiaľ, na reprezentačnom zraze privodil zranenie. Bude mimo hry niekoľko týždňov,“ povedal Arteta v piatok novinárom.
„Potrebujeme ešte jedno vyšetrenie budúcu stredu. Vtedy budeme mať časový rámec oveľa jasnejší, než ho máme teraz.
Je to jednoznačne rana. Je to náš líder v obrane. Prísť o neho nie je nikdy pozitívne. Dobrá správa je, že máme niekoľko veľmi dobrých možností. Teraz sa musia ukázať.“
Obranca Riccardo Calafiori zatiaľ netrénoval, keďže sa stiahol z talianskeho tímu kvôli problémom s bedrom. Arteta zostal zdržanlivý v otázke dostupnosti 23-ročného hráča na zápas na Emirates.
„Vynechal zápasy Talianska. Nebol k dispozícii. Mal nejaké problémy. Museli sme ho stiahnuť späť. Ešte netrénoval. Zajtra máme ďalší tréning a uvidíme,“ povedal Španiel.