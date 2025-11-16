Zlé správy pre lídra Premier League. V prípravnom zápase proti Senegalu sa zranil brazílsky stopér

Nicolas Jackson v súboji s Gabrielom Magalhaesom. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. nov 2025 o 16:41
LONDÝN. Brazílsky futbalový obranca Gabriel Magalhaes opustil kemp národného tímu. Dôvodom je zranenie stehna, ktoré si privodil počas sobotňajšieho prípravného zápasu so Senegalom (2:0).

Gabriel nastúpil na Emirates Stadium v Londýne v základnej zostave, z trávnika sa však pobral krátko po hodine hry pre bolesti v priťahovači.

„Hráč Arsenalu Gabriel Magalhaes absolvoval v nedeľu ďalšie vyšetrenia a zobrazovacie testy, ktoré odhalili zranenie pravého stehna.

Preto nebude s tímom cestovať na zápas proti Tunisku v Lille. Na jeho miesto nepovoláme nikoho iného,“ citovala z vyhlásenia Brazílskej futbalovej federácie agentúra DPA.

Brazília si počas novembrového asociačného termínu zmeria sily aj s Tuniskom, duel je na programe v utorok večer. Dĺžka Gabrielovej absencie dosiaľ nie je známa, ďalšie vyšetrenia má absolvovať po návrate do Arsenalu.

