V Barcelona sa cíti veľmi šťastný. De Jong potvrdil rokovania o novej zmluve

BRATISLAVA. Holandský futbalový stredopoliar Frenkie de Jong potvrdil, že so španielskym veľkoklubom FC Barcelona rokuje o predĺžení zmluvy.



Po víťazstve 7:3 v príprave nad juhokórejským FC Soul vyjadril spokojnosť so svojou situáciou v klube: „Som v Barcelone veľmi šťastný, v klube aj v meste. Klub je so mnou spokojný, aspoň čo viem, takže zvyčajne to znamená, že príde predĺženie zmluvy.“

Súčasný kontrakt Holanďana platí do 30. júna 2026, no jeho vyjadrenia naznačujú, že by mohol zostať v tíme z Camp Nou minimálne do roku 2028.