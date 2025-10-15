Stred poľa má istotu. Barcelona podpísala s De Jengom novú dlhoročnú zmluvu

BARCELONA. Holandský futbalista Frenkie de Jong sa dohodol s FC Barcelona na predĺžení zmluvy.
S katalánskym veľkoklubom podpísal nový kontrakt, ktorý ho udrží na Camp Nou minimálne do leta 2029.
Dvadsaťosemročný stredopoliar prišiel do Barcelony z Ajaxu Amsterdam v roku 2019, jeho predošlá zmluva mala vypršať budúci rok v lete.
„Napriek zraneniami poznačenom štarte pod vedením Hansiho Flicka sa po uzdravení rýchlo stal stabilným členom zostavy nemeckého trénera,“ uviedli „blaugranas“ na klubovej webstránke na adresu de Jonga, ktorý odohral v minulej sezóne za klub 46 zápasov vo všetkých súťažiach a dal dva góly.
De Jong získal v minulosti s Barcelonou dva tituly v španielskej La Lige a dvakrát s ňou triumfoval v Španielskom pohári. Na konte má aj 62 štartov v holandskej reprezentácii.