Barcelona prišla o ďalšieho hráča. V šlágri im nepomôže holandský stredopoliar

Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. dec 2025 o 14:22
Šláger vynechá aj obranca Ronald Araujo z osobných dôvodov.

Futbalistom FC Barcelona bude v utorkovom ligovom zápase proti Atleticu Madrid chýbať aj stredopoliar Frenkie de Jong.

Dôvodom je choroba. Už v pondelok kouč tímu Hansi Flick informoval, že šláger vynechá obranca Ronald Araujo z osobných dôvodov.

Už dlhšie je známe, že Katalánci sa v domácom dueli na Camp Nou predstavia aj bez Fermina Lopeza, ako aj dlhodobo absentujúcich hráčov Marca-André ter Stegena a Gaviho.

Úradujúci šampióni z Barcelony sú momentálne na čele La Ligy, štvrté Atletico má na nich manko troch bodov.

    dnes 14:22
