Na Pelého pohrebe bude chýbať, Beckenbauer má zdravotné problémy

BERLÍN. Bývalý nemecký futbalový reprezentant Franz Beckenbauer sa nezúčastní na utorňajšom pohrebe Pelého. Kapitán majstrov sveta z roku 1974 to zdôvodnil svojím zlým zdravotným stavom. Z rovnakého dôvodu sa nezúčastnil ani na nedávnych MS v Katare.

"Rád by som tam bol, no zdravie mi, bohužiaľ, neumožní taký dlhý let. Na svojho priateľa budem pri jeho poslednej ceste myslieť," citovala Beckenbauera agentúra DPA.

S Pelém boli v sezóne 1977 spoluhráči v americkom klube New York Cosmos, Beckenbauer označil ich vzťah ako bratský.