Bayernu ukradol víťazstvo Egypťan, chválil ho aj Kompany: Má špeciálne vlastnosti

Mníchovčania smerovali k víťazstvu po zásahu Michaela Oliseho v 53. minúte, no v nadstavenom čase druhého polčasu pridal svoj druhý gól Marmoush a pre domácich tak zachránil bod.

Bayern sa vo Frankfurte ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď sa presadil Kim Min-Jae. Domáci otočili do dvadsiatich minút zásluhou Marmousha a Huga Ekitikeho, pred zmenou strán však ešte vyrovnal Dayot Upamecano.

Situácia na čele tabuľky je po šiestich kolách tesná, Bayern je prvý len o skóre pred druhým Lipskom. Frankfurt je s jednobodovým mankom tretí.

Kompanyho mužstvu na triumf nestačila ani výrazná dominancia, nad domácim tímom malo územnú (67:33) i streleckú (22:5) prevahu.

V najvyššej nemeckej súťaži zaznamenalo už druhú remízu za sebou, v stredajšom dueli Ligy majstrov navyše prehralo na pôde Aston Villy 0:1.

"Keď sa pozriem na to, koľko sme nabehali a koľko sme si vybudovali šancí, bol to skvelý výkon. Viem, že na konci nás budú posudzovať za výsledky, ale moja práca je aj interpretovať to, čo sa deje na ihrisku. Myslím si, že ak budeme hrať takto aj ďalej, oslávime ešte veľa víťazstiev," uviedol po stretnutí belgický tréner.

VIDEO: Zostrih zápasu Frankfurt - Bayern