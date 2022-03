Lampard si pri oslavách zlomil ruku. Za výhru obetujem kosť, hovorí

LIVERPOOL. Tréner futbalistov Evertonu Frank Lampard si počas osláv triumfu nad Newcastlom United zlomil kosť v ruke.

"The Toffees" zvíťazili vo štvrtkovej dohrávke 20. kola Premier League 1:0, keď slovenského brankára Martina Dúbravku prekonal v deviatej minúte nadstavenia druhého polčasu Alex Iwobi.

Everton si vylepšil vyhliadky v boji o udržanie, drží sa na prvej priečke nad čiarou o tri body pred Watfordom.

"Prišiel som na to dve minúty po góle. Za tri body to beriem. Môžem obetovať v každom zápase jednu kosť do konca sezóny, ak budeme víťaziť," vyhlásil podľa DPA Lampard.