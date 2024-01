Potrebuje Madrid Mbappého? Proti sú vysoké náklady, správanie či narušenie harmónie

Jeho kontrakt so súčasným klubom Paríž St. Germain potrvá do 30. júna 2024. Následne sa stane voľným hráčom.

Mbappé má na svojom zozname favorizovaný klub, ktorého dres by si chcel obliecť, a to Realu Madrid.

Stále nie je isté, aký dres si na seba oblečie v sezóne 2024/2025. Ako sa však do tejto situácie klub a hráč dostali?

Parížsky klub pôvodne tvrdil, že Mbappé podpísal v roku 2022 trojročnú zmluvu do júna 2025.

Majiteľ parížskeho veľkoklubu Násir Al-Chelajfí mal obavy. Za prvé z toho, že klub príde o jedného z najlepších futbalistov na svete a súčasnú tvár francúzskeho futbalu a za druhé, že prídu o nie desiatky, ale stovky miliónov eur, ktoré by za jeho prestup zinkasoval.

Nakoniec sa rozhodli, že naňho pritlačia. Vylúčili ho z tréningového procesu, tým pádom s tímom neodcestoval na prípravu do Japonska. Padli vyhlásenia o tom, že si v blížiacej sa sezóne nezahrá ani minútu.

Po niekoľkých dňoch ho však s otvoreným náručím privítali späť v prvom tíme. Vedenie priznalo, že s hráčom malo veľmi konštruktívne a pozitívne diskusie, vyzeralo to, ako by uzavreli dočasnú mierovú dohodu.

Do dnešného dňa však nová zmluva nebola podpísaná. Expert na parížsky klub a novinár Le Parisien Adrien Chantegrelet v rozhovore pre Sportnet kedysi priznal: „Mbappé jedného dňa pôjde do Madridu, to je isté.”