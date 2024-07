Belgičania takýto koniec nechceli. De Bruyne: Robil som všetko, čo sa dalo

BERLÍN. Futbalisti Belgicka po pondelkovej prehre s Francúzskom 0:1 v osemfinále na EURO 2024 neuspeli na ďalšom veľkom turnaji.

Belgické médiá napísali, že pre viacerých členov takzvanej zlatej generácie to je až príliš známy pocit. Mužstvo prehralo v skupine so Slovenskom 0:1, remizovalo s Ukrajinou 0:0 a na ME zdolalo len Rumunsko 2:0.

Tieto výsledky poslali Belgičanov do osemfinále, po prvých dvoch zápasoch ich však fanúšikovia vypískali. Najlepším umiestnením pre spomenutú zlatú generáciu bola účasť v semifinále MS 2018. Na uplynulom svetovom šampionáte vypadli v skupinovej fáze.