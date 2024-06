Šláger dvoch kritizovaných. Belgičania si proti Francúzom želajú viac šťastia

V najzamotanejšej skupine hrali Belgičania. Prvýkrát v histórii šampionátu sa stalo, že všetky štyri tímy mali na konci rovnaký počet bodov (4). Na úvod turnaja Belgicko šokujúco zakoplo so Slovenskom (0:1), no v ďalších dvoch dueloch neinkasovalo a tlak zvládlo.

"Nevyužil šance, ale to sa stáva. Je pre nás dôležitý hráč. Stráži spôsob našej hry, lopta ide vždy cez neho. Je to výnimočný futbalista, čo ukazuje každý deň, takže nemáme žiadne obavy," povedal na adresu Griezmanna stredopoliar Aurelien Tchouameni. Griezmann by mohol nastúpiť v osemfinále v pozícii tvorcu hry v strede poľa, keďže práve v nej zažiaril na MS v Katare.

Ofenzívna mizéria Francúzov pokračovala v súboji s Holandskom, ktorý sa skončil bezgólovou remízou. Jediný gól strelený priamo hráčom Francúzska zaznamenal až v treťom vystúpení na turnaji proti Poľsku útočník Kylian Mbappe, ktorý otvoril skóre z pokutového kopu, no jeho tím remizoval 1:1 a so štyrmi bodmi postúpil z druhej priečky.

Napriek tomu, že "červení diabli" skončili v skupine na druhom mieste, Eduardo Camavinga si myslí, že Belgičania budú predstavovať pre Francúzov tvrdú skúšku.

"Je to špičkový tím so skvelými hráčmi. Skončená skupinová fáza je to už minulosť, rovnako aj pre nás. Mentálne budú iní a stále je to mužstvo, ktoré vás môže kedykoľvek zaskočiť," povedal stredopoliar Realu Madrid.

Belgická futbalová federácia sa v sobotu ospravedlnila za video, ktoré sa objavilo na jednom z jej kanálov na sociálnych sieťach.

Na videu bol belgický komik, ktorý sa pýtal, kto počas zápasu kopne Mbappeho do píšťaly, na čo mu odpovedal stredopoliar Amadou Onana: "Amadou Onana". Riadiaci orgán neskôr video stiahol.