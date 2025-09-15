Bol oporou Barcelony, kariéru končí už v 31 rokoch: Dal som zo seba všetko

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Samuel Umtiti ukončil kariéru vo veku 31 rokov. Bývalý hráč Lyonu, Barcelony a naposledy Lille, majster sveta z roku 2018, o tom informoval v pondelok na sociálnej sieti.
Ľavonohý obranca vyrastal v akadémii Lyonu, za ktorý pred prestupom do Barcelony odohral 170 duelov.
V roku 2016 začal svoje pôsobenie v Španielsku ako 22-ročný, v ten istý rok debutoval aj v drese „Les Blues“. S katalánskym klubom získal počas siedmich sezón dva ligové tituly a trikrát sa tešil z triumfu v Copa del Rey.
Počas ročníka 2017/2018 sa začali jeho problémy s ľavým kolenom. Rozhodol sa neabsolvovať operáciu a napriek bolestiam pomohol Barcelone k zisku majstrovského titulu, neskôr v lete bol aj dôležitou súčasťou tímu Didiera Deschampsa.
Za národný tím odohral rodák z Kamerunu dovedna 31 duelov, od úspechu na mundiale v Rusku však naskočil len do 6 zápasov. Pre zdravotné problémy a operácie kolena najprv hosťoval v talianskom Lecce a v roku 2023 s ním Barcelona rozviazala zmluvu.
„Po náročnej kariére plnej dobrých i horších momentov, prišiel čas skončiť. Dal som zo seba všetko a nič neľutujem,“ napísal v príspevku 31-ročný Umtiti.