Návrat rímskej legendy? Totti má v 48 rokoch ponuky na návrat do Serie A

Už 48-ročný Totti odišiel do futbalového dôchodku v roku 2017, pričom celú kariéru strávil v klube AS Rím. Za tento klub nastúpil v 786 zápasoch a strelil v nich 307 gólov.

"Bolo pár tímov zo Serie A, ktoré mi zavolali. Priznávam, trochu som o tom rozmýšľal, je to bláznivé. Bolo by to náročné, ale v živote nikdy netreba hovoriť nikdy,“ vyhlásil.

Tvrdí, že na to, aby mohol pôsobiť v tomto veku na najvyššej úrovni, by potreboval kvalitnú prípravu a nešlo by to ľahko.

Majster sveta z roku 2006 neprezradil, ktoré kluby z najvyššej talianskej súťaže sa ho snažia presvedčiť na návrat, ale povedal, že v žiadnom prípade by nešiel hrať do Lazia Rím, najväčšieho konkurenta AS Rím.