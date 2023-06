Calzona o zostave ešte nerozhodol: Hráči trénovali výborne a zamotali mi hlavu

Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol tréner Francesco Calzona a zopakoval, že stretnutie v Reykjavíku má z hľadiska boja o druhé miesto v J-skupine mimoriadny význam.

SENEC. Zdravotná situácia v slovenskom tíme pred sobotňajším zápasom kvalifikácie EURO 2024 proti Islandu je priaznivá, všetci hráči vrátane Milana Škriniara a Mareka Hamšíka by mali byť k dispozícii.

Po tréningu sa ešte porozprávame, ako sa cíti. Ešte som sa o základnej zostave nerozhodol, mám viacero otáznikov, pretože všetci hráči trénovali výborne a zamotali mi hlavu. Je to pre mňa skvelá správa a zároveň príjemný problém, koho vybrať," priznal Calzona.

"Chceli sme mať kľud, preto na Island priletíme len 24 hodín pred zápasom. Súpera sme si zanalyzovali, ukázali sme hráčom, čo od neho čakať. Zmenil trénera a ten so sebou určite prinesie nové veci.

Island má mužstvo zložené z hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných kluboch a majú kvalitu. Nemá veľké individuality, skôr sú silní ako tím. Musíme byť pripravení na fyzicky ťažký zápas. Nesmieme sa však prispôsobiť hre súpera, ale pokúsiť sa presadiť našimi zbraňami.

Je to zápas, v ktorom sa môžeme dostať do výhodnej pozície. Islanďanov následne čaká ťažký súboj s Portugalskom, takže by sme sa im v prípade víťazstva vzdialili," vyhlásil Calzona.

Pekarík: Progres islandského futbalu je evidentný

So 117 zápasmi je Peter Pekarík po Marekovi Hamšíkovi druhý najskúsenejší hráč v slovenskom tíme. Obaja sú zo súčasného kádra jediní pamätníci prípravného duelu v Reykjavíku, ktorý sa v auguste 2009 skončil nerozhodne 1:1.