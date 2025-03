Proti Slovinsku nastúpia osvedčená mená. Calzona zverejnil nomináciu na Ligu národov

Slováci v dvojzápase zabojujú o postup do B-divízie. Prvý duel je na programe 20. marca v Bratislave na Tehelnom poli, odveta je o tri dni neskôr na štadióne v Ľubľane.

V septembrovom stretnutí proti Azerbajdžanu upravil na konečných 2:0, v októbrovom dueli zariadil remízu so Švédskom 2:2 a v záverečnom zápase rozhodol o víťazstve nad Estónskom 1:0. Strelec sa zranil na sobotňajšom tréningu "belasých".

Podľa klubového kouča Vladimíra Weissa st. má prvý stupeň natrhnutého svalu a absentovať bude minimálne 2-3 týždne. Absentovať bude aj Pekarík z Českých Budějovíc, ktorý má problémy s lýtkom.

"Na základe toho, ako sa vyjadril Slovan, bude Strelec potrebovať viactýždňovú pauzu a Pekarík to isté. S nimi rátať nemôžeme," uviedol Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Calzona prvýkrát bez Kucku

Ďalšou ranou pre talianskeho kouča je rozhodnutie Kucku. Tridsaťosemročný stredopoliar sa v drese národného tímu naposledy predstavil v septembrovom súboji s Azerbajdžanom, následne pre zranenia chýbal na októbrovom i novembrovom zraze.

Posledný štart si pripísal ešte 14. decembra v ligovom dueli Slovana s Dunajskou Stredou (2:1) a práve pre zdravotné dôvody tento týždeň dospel k rozhodnutiu ukončiť reprezentačnú kariéru.

"Asi pred dvomi týždňami som sa s ním rozprával. Mrzelo ho to, lebo prechádza zo zranenia do zranenia. Chcel sa s reprezentáciou rozlúčiť iným spôsobom, ale, bohužiaľ, mu to zdravotný stav nedovoľuje.

Bol z toho veľmi sklamaný, ale môžem povedať, že ja som ešte viac. Bol to on, kto ma po jeho rozhodnutí upokojoval," priznal Calzona.

Premiéra čaká Javorčeka

V kádri chýbajú aj obrancovia Ľubomír Šatka a Samuel Kozlovský. "Myslím si, že za môjho pôsobenia sme ešte neboli v stave takejto pohotovosti, ale urobíme maximum, čo bude v našich silách," pokračoval taliansky kormidelník.