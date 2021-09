Prehral už aj Ružomberok. Lamkel Zé strelil prvý víťazný gól za DAC

Peter Struhár, Ružomberok: "Diváci boli svedkami kvalitného stretnutia s dobrým súperom. Mohli sme vidieť individuality na strane hostí. Chlapcov musím pochváliť za predvedený výkon. Boli sme nebezpeční pred súperovou bránou, vytvorili sme si minimálne päť stopercentných príležitostí. Žiaľbohu, naša kvalita v koncovke nie je taká, aká by mala byť. Dnes vyhralo šťastnejšie mužstvo. Ale zase sme sa niekam posunuli. Pod mojím vedením chlapci v druhom polčase podali zatiaľ najlepší výkon na domácom trávniku."

Antal Németh, Dunajská Streda: "Začali sme dobre, ale urobili sme niekoľko jednoduchých chýb v defenzívnej línii, čím sme ponúkli domácim veľkú pomoc. Viedli sme 1:0, 2:0, no stále sa opakovali aj chyby. Domáci hrali naozaj dobre, dostali nás pod tlak. Aj so šťastím sme ho ustáli a takisto i súperove šance. Vo futbale to tak chodí, že niekedy máte, inokedy zase nemáte šťastie. Netvrdím, že sme si nezaslúžili vyhrať, keď sme dali dva góly a súper len jeden. Aj zo strany Ružomberka to bol veľmi dobrý zápas."