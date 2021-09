Pohronie malo na dosah cennú výhru, zarmútil ho však dvojgólový Jendrišek

Štefan Zaťko, tréner Pohronia: „Myslím si, že sme videli zaujímavé stretnutie. Oba tímy sa snažili hrať ofenzívne. My sme vychádzali z dobre zabezpečenej a organizovanej obrany. Chcel by som sa poďakovať hráčom za predvedený výkon.

Siahli až na dno svojich síl. A nie vždy to platí, že za dobre odvedenú prácu bývate odmenení plnohodnotnou mzdou. My sme prišli v samom závere o dva body. To nás veľmi mrzí, lebo hráči si zaslúžili tento zápas vyhrať.

Peter Hlinka, tréner Trenčína: „Zápas bol z môjho pohľadu od začiatku ťažký. Vstúpili sme do neho solídne, ale postupne sme začali strácať loptu, nevyhrávali sme súboje. Súper sa trošku dostal do hry, ale polčas bol bez šancí, my sme mali dve pološance, inak výkon bol z našej strany bez energie, nasadenia.

V druhom polčase sme podcenili dve situácie, nezareagovali sme adekvátne a domáci nám dali dva góly. My sme sa potom trošku zobudili, začali hrať aktívnejšie, mali sme niekoľko príležitostí a vyústilo to napokon do remízy. Nezaslúžili sme si ju však za ten náš prístup, výkon či vynaloženú energiu.“

Erik Jendrišek, strelec dvoch gólov Trenčína: „Bol to zápas na ťažkom teréne, veľmi zle sa na ňom pohybovalo, lopta bola veľmi pomalá, ťažko sme mohli ísť do tempa. Po zmene strán sme dostali dva lacné, zbytočné góly. Vyplynuli z našej nekoncentrovanosti. Ďalší zápas nám utiekol.

Chceli sme vyhrať, ale za stavu 2:0 pre domácich môžeme byť radi aj za remízu 2:2. Ja som si na penaltu veril, podľa mňa to bol faul, hráč Pohronia ma kopol, aj keď to bolo ťažké rozhodnutie. Myslím si, že za tejto situácie sme bod získali.“