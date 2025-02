Flick sa postavil na obranu rozhodcov v La Lige: Je normálne, keď robia chyby

Flick vyhlásil, že "to, čo robia (rozhodcom) v Španielsku, je niečo neuveriteľné."

BARCELONA. Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick vyzval v piatok na lepšie zaobchádzanie so španielskymi rozhodcami.

Rozhodca to rázne poprel. Španielska futbalová federácia (RFEF) následne po analýze prípadu zbavila Munueru akéhokoľvek podozrenia z konfliktu záujmov, čím mu uvoľnila cestu k ďalšej rozhodcovskej činnosti.

Bellingham dostal za urážku Munueru v sobotňajšom stretnutí 24. kola La Ligy proti Osasune Pamplona (1:1) dvojzápasový dištanc. Anglický reprezentant sa bránil, že iba vyjadril frustráciu a rozhodcu neurážal.

"Nadával som sebe, no on je presvedčený, že som to povedal jemu. Zjavne prišlo k nedorozumeniu," tvrdil Bellingham.

