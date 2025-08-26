Vidí priestor na zlepšenie. Flick priznal chyby v komunikácii s Ter Stegenom

MADRID. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona vykonal pri riešení sporu so zraneným brankárom Marcom-André ter Stegenom komunikačné chyby.
Priznal to tréner tímu Hansi Flick v pondelok počas odovzdávania cien Sport Bild v Hamburgu.
„Či vždy všetko prebiehalo hladko z hľadiska komunikácie? Myslím si, že je tu veľa priestoru na zlepšenie, aj z mojej strany. Pre mňa je ale dôležité, že Marc a klub sa k sebe priblížili.
Takisto je pre mňa dôležité, že Marc sa vracia. Je to top brankár a má našu plnú podporu, aby mohol hrať tak, ako najlepšie vie,“ citovala agentúra DPA Flicka.
Ter Stegen sa aktuálne zotavuje zo zranenia. Katalánsky klub sa chcel údajne kapitána Barcelony zbaviť aj pre jeho vysoký plat.
Tridsaťtriročný brankár spočiatku odmietol španielskej La Lige poskytnúť jeho zdravotné údaje po operácii chrbta.
Napokon tak učinil, zaradil sa na zoznam dlhodobo zranených hráčov a Barcelona mohla zaregistrovať novú akvizíciu medzi tri žrde, Joana Garciu.