Man United sú stále bez trénera. Fletcher bude na lavičke aj v zápase FA Cupu

Škót Darren Fletcher bude na lavičke anglického futbalového klubu Manchester United aj v nedeľnom zápase Pohára FA proti Brightonu.
Štyridsaťjedenročný kouč vedie „červených diablov“ dočasne po odchode hlavného trénera Rubena Amorima.
Fletcher, ktorý doposiaľ viedol družstvo do 18 rokov, debutoval na lavičke A-tímu v stredajšom dueli Premier League, v ktorom Manchester remizoval na trávniku Burnley s Martinom Dúbravkom 2:2.
„Dostal som informáciu, že by chceli, aby som v nedeľu viedol tím. Už od pondelka sme tušili, že by to tak mohlo byť, ale chceli sme sa sústrediť na Burnley. Ale áno, mám za úlohu viesť tím v nedeľu, takže všetka moja energia a sústredenie teraz smerujú tam,“ citovala Fletchera agentúra DPA.
Štyridsaťročný Amorim skončil na lavičke United v pondelok po necelých 14 mesiacoch. Najväčšími kandidátmi na post trénera sú bývalí hráči Manchestru Ole Gunnar Solskjaer a Michael Carrick.