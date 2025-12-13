PSG spoznalo vyzývateľa. Vo finále Interkontinentálneho pohára vyzve tím z Južnej Ameriky

Interkontinentálny pohár FIFA - play-off
CR Flamengo - FC Pyramids 2:0 (1:0)
Góly: 24. Leo Pereira, 52. Danilo
/Flamengo postúpilo do finále/
Futbalisti brazílskeho Flamenga postúpili do finále Interkontinentálneho pohára FIFA, keď zvíťazili nad egyptským FC Pyramids 2:0.
V súboji o víťaznú trofej vyzvú v stredu 17. decembra o 18.00 h v Al-Rajáne v Katare francúzsky Paríž Saint-Germain.
Proti sebe tak bude stáť víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2024/2025 a šampión Pohára osloboditeľov.
Interkontinentálny pohár je druhým ročníkom po zmenách od Medzinárodnej futbalovej federácie, predstavilo sa na ňom šesť víťazov klubových súťaží vo všetkých konfederáciách FIFA za predchádzajúci ročník.