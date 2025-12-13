PSG spoznalo vyzývateľa. Vo finále Interkontinentálneho pohára vyzve tím z Južnej Ameriky

Futbalista Flamenga Danilo sa teší z gólu v dueli Flamengo - Pyramids.
Futbalista Flamenga Danilo sa teší z gólu v dueli Flamengo - Pyramids. (Autor: TASR/AP)
13. dec 2025
V boji o finále zdolal brazílsky klub egyptský FC Pyramids.

Interkontinentálny pohár FIFA - play-off

CR Flamengo - FC Pyramids 2:0 (1:0)

Góly: 24. Leo Pereira, 52. Danilo

/Flamengo postúpilo do finále/

Futbalisti brazílskeho Flamenga postúpili do finále Interkontinentálneho pohára FIFA, keď zvíťazili nad egyptským FC Pyramids 2:0.

V súboji o víťaznú trofej vyzvú v stredu 17. decembra o 18.00 h v Al-Rajáne v Katare francúzsky Paríž Saint-Germain.

Proti sebe tak bude stáť víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2024/2025 a šampión Pohára osloboditeľov.

Interkontinentálny pohár je druhým ročníkom po zmenách od Medzinárodnej futbalovej federácie, predstavilo sa na ňom šesť víťazov klubových súťaží vo všetkých konfederáciách FIFA za predchádzajúci ročník.

Interkontinentálny pohár FIFA - pavúk play-off

