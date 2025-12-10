Flamengo uspelo nad mexickým tímom. Chce vyzvať Paríž Saint-Germain

Interkontinentálny pohár FIFA 2. kolo:
Cruz Azul - Flamengo 1:2 (1:1)
Góly: 44. Sanchez - 15. a 71. de Arrascaeta
/Flamengo postúpilo do play off o finále/
Futbalisti brazílskeho Flamenga zvíťazili v 2. kole Interkontinentálneho pohára FIFA nad mexickým tímom Cruz Azul 2:1 a postúpili do súboja o finále.
V ňom narazia na egyptský FC Pyramids, tento zápas je na programe v sobotu 13. decembra o 18.00 SEČ.
Víťaz sobotnej konfrontácie si zabezpečí právo hrať s Parížom Saint-Germain o víťaznú trofej.
Finále je na programe v stredu 17. decembra o 18.00 SEČ v Al-Rajáne v Katare na štadióne Ahmeda bin Aliho.
Šampión európskej Ligy majstrov bol nasadený priamo do finále, vlani bojoval o trofej Real Madrid.
Zverenci vtedajšieho kouča Carla Ancelottiho zdolali v katarskom Lusaile mexický klub CF Pachuca 3:0 po zásahoch Kyliana Mbappeho, Rodryga a Viniciusa Juniora.