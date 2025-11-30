Finále malo nečakaného hrdinu. Dať gól za milovaný klub, na to nemám slov, vraví

Copa Libertadores 2025 - finále
Flamengo - Palmeiras 1:0 (0:0)
Gól: 67. Danilo
Futbalisti Flamenga sa stali víťazmi Copa Libertadores 2025. Vo finále najprestížnejšej klubovej súťaže v Južnej Amerike zdolali Palmeiras tesne 1:0.
Z Pohára osloboditeľov sa tešia po troch rokoch a štvrtýkrát v histórii. Zároveň natiahli sériu úspešných finále pre brazílske tímy na sedem stretnutí.
Jediný gól sobotňajšieho duelu v Lime dal hlavou po rohovom kope Danilo.
"Veľa pracujeme na štandardných situáciách a vedel som, že po jednej z nich príde naša šanca. Využil som ju a teraz je čas oslavovať.
Všetky finále sú náročné, no toto bolo obzvlášť ťažké. Dať gól za milovaný klub, na to nemám slov," povedal brazílsky obranca.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Flamengo - Palmeiras
Palmeiras sa snažil vyrovnať, no Roqueho strela zblízka v záverečných minútach bola zblokovaná. Flamengo odolávalo a v nadstavenom čase mohlo ešte zvýšiť skóre po pokusoch Jorgeho Carrascala a Evertona.
"Bol to náročný zápas. Je to smutný deň, ale šampióni sa rodia v takýchto chvíľach. Dočkáme sa odvety," povedal útočník Palmeirasu Jose "El Flaco" Lopez.
Flamengo sa svojmu rivalovi revanšovalo za finálovú prehru z roku 2021 a onedlho môže dosiahnuť ďalší úspech. Domácu súťaž vedie pred Palmeirasom o päť bodov, pričom do konca zostávajú už len dve kolá.