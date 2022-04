Pohronie sa rozlúči s Fortuna ligou. Kapitán: Na chudobného aj záchod spadne

BRATISLAVA. Po troch sezónach sa minimálne na jeden rok skončí pôsobenie tímu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Po sobotňajšej remíze 1:1 na pôde Trenčína v 6. kole fortunaligovej nadstavby o udržanie sa je už matematicky potvrdené, že Pohronie priamo zostúpi do II. ligy.

Kapitán sa ospravedlnil fanúšikom "Mrzí ma to veľmi, lebo som v tomto klube dlho, asi celú moju kariéru. Je to ťažké, nik z nás si to tak nepredstavoval. Ale čo už, život ide ďalej. Chcel by som sa veľmi ospravedlniť fanúšikom, ktorí nám úprimne fandili.

To, že sme skončili poslední, ma najviac mrzí kvôli nim. Je to veľká škoda. Príčin je viac, ale ako sa hovorí, že na chudobného aj záchod spadne, tak to sa v posledných zápasoch potvrdzovalo. Strieľali sme si vlastné góly a aj keď sme veľmi chceli, už to nešlo," povedal po súboji kapitán Pohronia Patrik Blahút vo videu na klubovom fejsbúku.

Brankár Patrik Le Giang v sobotu na pôde Trenčína podal dobrý výkon, no nezabránil tomu, aby jeho tím inkasoval v druhom polčase. Remíza 1:1 "odsúdila" hostí na zostup. "To, že zostupujeme, nemôžem vnímať inak ako negatívne. Viacerí sme sem prišli s jasným cieľom - záchranou. V zime sme posilnili káder, ale asi sme mali málo času na to, aby sme sa zohrali. Vytvorili sme však silnú kabínu. Škoda, že sme to nepretavili výsledkovo na ihrisku," povedal Patrik Le Giang. Bittengl: B ojovali do posledného okamihu Tréner Martin Bittengl v hre svojho tímu na pôde Trenčína videl viacero pozitív. "Chlapci bojovali do posledného okamihu," poznamenal.

Nič to však nemení na skutočnosti, že Pohronie v aktuálnej sezóne z 28 duelov nazbieralo len 12 bodov a strelilo len 22 gólov. "Nepozbierali sme tie body, ktoré sme si mysleli, že ich získame," pokračoval. Zaujímavosťou je, že klub zo Žiaru nad Hronom zvíťazil len dvakrát a v oboch prípadoch na Michalovcami.