Slovenskí futbalisti si napravili chuť. Fínov zdolali o dva góly

/zdroj: www.futbalsfz.sk/

Štefan Tarkovič, tréner Slovenska: "Chceli sme a hrali sme náš zápas, vrátil sa nám do hry prejav z minulej jesene. Hráči sa postavili zodpovedne k svojim činnostiam a výsledkom bolo naše víťazstvo. Vypracovali sme si pekné akcie, dali sme dva veľmi pekné góly, oba spoza šestnástky, potešilo ma to. Výkon, výsledok, góly.

Boli sme efektívni, aj to teší. To, že šiel najprv do bránky Holec a Plach na druhý polčas, vyplynulo z dohody hráčov a trénera brankárov, ja som to rešpektoval. Naozaj som rád, že sme podali kvalitný výkon, videli sme v akcii hráčov aj širšieho kádra a potešila ma reakcia kabíny na kritiku po zápase s Nórskom. Hráči ukázali, že nešli na výlet."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Vedeli sme, že musíme zareagovať na výkon spred štyroch dní v Osle. Teraz nám nechýbalo nasadenie, bojovnosť, všetci sme jazdili, dostupovali súboje a prinieslo nám to víťazstvo. Celkovo sme pôsobili dobre, poviem to tak, že celé mužstvo hralo dobre, preto je aj dobrý výsledok.

Áno, keď sú prázdne tribúny, je to také smutné, ale na druhej strane, aspoň sme sa navzájom počuli... Debutujúci brankári boli dobrí, všetci naši brankári hrajú výborne nohami, dnes títo dvaja, v Osle Rodák a nezabúdajme ani na Dúbravku. Jednoducho platí, že brankári nás podržia, nech je medzi žrďami hocikto.“