FIFPro je proti dvojročným MS vo futbale, vidí za nimi len komerčné záujmy

"Týmto návrhom, či už sú dobré, zlé alebo ohavné, nepredchádzali žiadne diskusie či konzultácie, pretože všetko je poháňané komerčnými záujmami iných súťaží. To skutočne podlamuje naše šance dosiahnuť rozumné a efektívne reformy.

My by sme chceli rozlišovať debaty ohľadom kalendára a debaty ohľadom súťaží. To sú dve separátne diskusie," citovala Baera-Hoffmanna agentúra AFP.

S myšlienkou organizovať MS každé dva roky prišiel bývalý dlhoročný trénera Arsenalu Londýn a v súčasnosti šéf oddelenia pre rozvoj vo FIFA Arsene Wenger.

Proti návrhu sa už postavili Európska futbalová únia (UEFA), predstavitelia Európskych líg (European Leagues) i Európska asociácia klubov (ECA).