FIFA zvrátila rozhodnutie. Bilbao môže angažovať obrancu z Ronaldovho tímu

BILBAO. Španielsky futbalový klub Athletic Bilbao napokon bude môcť posilniť obranca Aymeric Laporte.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zmenila svoje pôvodné rozhodnutie a umožnila účastníkovi La Ligy zaregistrovať zmluvu 31-ročného stopéra, ktorý doteraz pôsobil v saudskoarabskom Al-Nassr.
Baskický klub sa snažil angažovať Laportea 1. septembra, no nedokázal transfer zrealizovať pred prestupovou uzávierkou.
FIFA minulý týždeň zamietla žiadosť Španielskej futbalovej federácie (RFEF), aby udelila v tomto prípade výnimku. Vedenie Athletica však preskúmalo všetky možnosti v rámci existujúceho právneho rámca a vo štvrtok oznámilo, že FIFA napokon žiadosti vyhovela.
Bilbao sa pokúsilo dotiahnuť príchod majstra Európy z Nemecka 2024 v záverečný deň prestupového obdobia, no uviedlo, že transfer sa nepodarilo dokončiť pre vonkajšie faktory mimo kontroly klubu. Podľa španielskych médií boli dokumenty podané neskoro, informovala agentúra AFP.
„Athletic Club by rád oznámil, že FIFA povolila RFEF získať medzinárodný prestupový certifikát (ITC) od Saudskoarabskej futbalovej federácie. Po vydaní ITC môže byť Aymeric Laporte zaregistrovaný v našom klube,“ uviedol Athletic vo svojom vyhlásení.
Pre Laportea to bude druhá zastávka v Bilbau. V roku 2018 odišiel z Athletica do Manchestru City, odkiaľ zamieril do Al-Nassr v roku 2023. So „Citizens“ získal päť titulov v anglickej Premier League, dvakrát vyhral Pohár FA a v sezóne 2022/23 triumfoval s tímom v Lige majstrov.